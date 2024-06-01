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Яннис Адетокунбо примет участие в отборе на Олимпийские игры — 2024

Яннис Адетокунбо примет участие в отборе на Олимпийские игры — 2024
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Главный тренер национальной команды Греции Вассилис Спанулис подтвердил участие популярного тяжёлого форварда и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в олимпийском отборочном турнире ФИБА, который состоится в городе Пирее, Греция. Об этом сообщает портал Basket News.

Участие греческого форварда некоторое время было под вопросом из-за серьёзной травмы, с которой он столкнулся в составе «Бакс» перед началом плей-офф НБА. Соперниками Греции в турнире станут сборные Словении и Хорватии.

Напомним, Яннис получил травму 10 апреля в матче с «Бостоном». Тяжёлый форвард был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него изначально было диагностировано растяжение икроножной мышцы.

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