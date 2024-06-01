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Джейсон Тейтум: Кайри один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел

Джейсон Тейтум: Кайри один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум выразил уважение известному разыгрывающему «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингу.

«Конечно, у него были свои взлёты и падения, но для меня как для новичка было честью каждый день находиться рядом с суперзвездой и учиться у него. Он один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел. У меня осталось много приятных воспоминаний о том, как я играл бок о бок с ним», — приводит слова Джейсона Тейтума портал Fadeaway World.

Напомним, «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» вышли в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Первый матч между командами в рамках финальной серии НБА состоится в пятницу, 7 июня. Игра начнётся в 3:30 по московскому времени.

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