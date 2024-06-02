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Игрок НБА Лука Дончич поздравил «Реал» Мадрид с победой в Лиге чемпионов УЕФА

Известный словенский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Лука Дончич поздравил испанский футбольный клуб «Реал» Мадрид с победой над дортмундской «Боруссией» в финале Лиге чемпионов УЕФА. Испанцы победили со счётом 2:0.

«Вперёд Мадрид и ничего больше!!!» — написал в своих социальных сетях Дончич.

На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи – 2:0.

Таким образом, мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Для «сливочных» это 15-я победа в элитном европейском турнире за свою историю.

Напомним, Лука Дончич с 2015 по 2018 год выступал за баскетбольный клуб «Реал» Мадрид, в составе которого стал самым молодым игроком в истории команды, а также чемпионом Европы в 2017 году.