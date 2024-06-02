Тренер «Бостона» — о финале с «Далласом»: мы не сможем остановить Дончича и Ирвинга

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла не считает, что от действий связки игроков «Далласа» Луки Дончича и Кайри Ирвинга напрямую будет зависеть исход их серии в финале НБА.

Первый матч между командами в рамках финальной серии НБА состоится в пятницу, 7 июня. Игра начнётся в 3:30 по московскому времени.

«Людям нравится концентрироваться на отдельных вещах. Они не видят игру как систему взаимосвязанных компонентов. «Если эти парни играют хорошо, они вас победят». Никто не смотрит на твоё нападение, на потери, переход из защиты в нападение, очки второго шанса, реализацию моментов.

Игра пронизана связями. Всё не будет зависеть от одного единственного элемента. Серия не будет сводиться к защите против этих двух парней. Нельзя их полностью остановить. Можно защищаться на высоком уровне и показывать законченную, цельную игру. Они провели 9 близких матчей, мы – 4. Первые три с половиной четверти так же важны, как последние 2 минуты.

Так что мы должны показать цельный баскетбол и понимать, как каждое владение влияет на игру. Мы не сможем остановить Дончича и Ирвинга, они набирают очки, это их специализация. Но если мы не разберёмся с тем, что находится в зоне нашего контроля, то не получим победного преимущества», — сказал Маззула на пресс-конференции.