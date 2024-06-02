Джо Маззулла высказался о восстановлении Кристапса Порзингиса после травмы

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высказался о состоянии своего подопечного Кристапса Порзингиса, который провёл первую общую тренировку с командой. Напомним, латыш пропустил две стадии плей-офф из-за травмы.

«Он занимался и делал всё, что делала команда. Завтра мы его куда больше нагрузим, сегодня была скорее обычная тренировка, но он всё выполнил.

Он крайне эффективно за нас выступает, он отличный игрок и сделал много для нас, как и другие его партнёры по команде. Кристапс крайне важен для нас и обеспечивает нам наилучший шанс на титул. Когда Порзингис в форме, он великолепно играл.

Он через многое прошёл в этой лиге, у него сформировался нужный характер и подход к делу», — приводит слова Маззуллы Eurohoops.