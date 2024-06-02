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Рашид Уоллес: Коби Брайанту очень повезло играть в Лос-Анджелесе, там хорошая погода

Рашид Уоллес: Коби Брайанту очень повезло играть в Лос-Анджелесе, там хорошая погода
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Чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Рашид Уоллес высказался о важности погодных условий в городе, за чью команду ты выступаешь.

«Люди даже не догадываются, насколько важна погода для твоей карьеры. Коби очень повезло играть в Лос-Анджелесе, Данкану очень повезло играть в Сан-Антонио всю карьеру. Это города с тёплой погоды, где ты чувствуешь себя хорошо. У вас другой настрой на игру, потому что ваше тело не болит. Ваши травмы болят куда меньше. Большая разница, когда играешь за команду из холодного или жаркого города», — заявил Уоллес на шоу Sheed & Tyler.

Уоллес провёл практическу всю карьеру в командах, которые располагаются на севере США — «Портленд Трэйл Блейзерс», «Бостон Селтикс», «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс».

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