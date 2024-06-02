Дончич повторил достижение Джордана, Брайанта, Карри, Бёрда и Абдул-Джаббара

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в серии финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» набирал в среднем 32,4 очка. Таким образом, он стал девятым игроком в истории, кому удавалось набирать 30 или более очков в среднем в серии плей-офф с командой, которая заняла первое место по защитному рейтингу в сезоне.

Таким достижением могут похвастаться такие игроки, как Карим Абдул-Джаббар, Ларри Бёрд, Алекс Инглиш, Крис Маллин, Майкл Джордан, Шакил О`Нил, Коби Брайант и Стефен Карри.

Четыре баскетболиста из списка дважды достигали такого рекорда: Абдул-Джаббар (1974 — «Чикаго Буллз», 1980 — «Филадельфия Сиксерс»), Джордан (1993 — «Нью-Йорк Никс», 1997 — «Майами Хит»), Брайант (2001 — «Сан-Антонио Спёрс», 2009 — «Орландо Мэджик») и Карри (2017 — «Спёрс», 2022 — «Бостон Селтикс»).