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ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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ЦСКА — УНИКС: во сколько начало, где смотреть четвёртый матч финала Единой лиги

ЦСКА — УНИКС: во сколько начало, где смотреть четвёртый матч финала Единой лиги
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Сегодня, 2 июня, в Москве на арене «Мегаспорт» состоится четвёртый матч финала Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом. Встреча начнётся в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
45 : 51
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин, Воронцевич

Трансляцию можно будет увидеть на канале «Матч», а также на официальном сайте Единой лиги.

ЦСКА ведёт в серии со счётом 3-0. Напомним, противостояние будет вестись до четырёх побед. Таким образом, армейцы в случае победы смогут выиграть титул турнира.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча, а также текстовую трансляцию всех событий игры.

Московский клуб является наиболее титулованным в истории турнира — 10 титулов. УНИКС, в свою очередь, выигрывал турнир один раз, в прошлом сезоне, где казанцам удалось переиграть «Локомотив-Кубань». Победителями турнира также являлись «Зенит» и «Химки».

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