ЦСКА — УНИКС: во сколько начало, где смотреть четвёртый матч финала Единой лиги

Сегодня, 2 июня, в Москве на арене «Мегаспорт» состоится четвёртый матч финала Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом. Встреча начнётся в 14:00 мск.

Трансляцию можно будет увидеть на канале «Матч», а также на официальном сайте Единой лиги.

ЦСКА ведёт в серии со счётом 3-0. Напомним, противостояние будет вестись до четырёх побед. Таким образом, армейцы в случае победы смогут выиграть титул турнира.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча, а также текстовую трансляцию всех событий игры.

Московский клуб является наиболее титулованным в истории турнира — 10 титулов. УНИКС, в свою очередь, выигрывал турнир один раз, в прошлом сезоне, где казанцам удалось переиграть «Локомотив-Кубань». Победителями турнира также являлись «Зенит» и «Химки».