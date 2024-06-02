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Фанаты зло отреагировали на слова Гилберта Аренаса про Стефена Карри

Фанаты зло отреагировали на слова Гилберта Аренаса про Стефена Карри
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Фанаты массово выразили своё недовольство словами трёхкратного участника Матча всех звёзд Гилберта Аренаса о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри. Напомним, Аренас заявил, что Карри не является талантом поколения.

«У Гилберта всегда самые отвратительные мнения»;

«У нас никогда больше не будет такого шутера, как Стефен Карри! Он и есть талант поколения»;

«Гилберт Аренас — худшая персона в истории НБА»;

«Легче найти такого же, как Леброн, чем такого же, как Карри. Не забываем, что Карри изменил баскетбол, а Леброн ничего не поменял»;

«Это ещё раз показывает, что Аренас готов на всё ради того, чтобы завируситься!»

Аренас заявил, что талантом поколения может считаться только тот, кого нельзя скопировать.

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