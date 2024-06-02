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Аренас: Вембаньяма успеет стать миллиардером, пока он будет играть в НБА

Аренас: Вембаньяма успеет стать миллиардером, пока он будет играть в НБА
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас дал смелый прогноз о том, как сложится финансовое состояние центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в будущем.

«Вембаньяма станет миллиардером, пока будет играть в НБА, и сделает это быстрее, чем Леброн Джеймс, а также быстрее всех из следующего поколения.

Я даже не говорю про сделки на площадке, говорю только про зарплату в «Спёрс», он получит от них больше миллиарда в общей сложности. По его первому взрослому контракту он уже будет получать $ 55 млн в год», — заявил Аренас на Gil`s Show.

Единственными миллиардерами, которые играли в НБА, являются Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс.

Сын Гилберта Аренаса набрал 50 очков в двустороннем матче

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