Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок и тренер «Лейкерс» Байрон Скотт назвал величайшую команду в истории НБА

Экс-игрок и тренер «Лейкерс» Байрон Скотт назвал величайшую команду в истории НБА
Комментарии

Бывший игрок и экс-тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт назвал команду, которую считает величайшей в истории.

«Я думаю, что это «Лейкерс» сезона-1987/1988. Все говорят, что пристрастен. Посмотрите на ту команду. Это не Кевин Дюрант в «Уорриорз» или Леброн в «Майами», все те парни были с драфта. Была только одна сделка, чтобы получить Карима. А так — Мэджик был задрафтован «Лейкерс», Джеймс Уорти тоже и многие другие.

Можно рассмотреть, конечно, «Чикаго», но «Голден Стэйт» 2016 года с 73 победами точно нельзя таковыми считать, ведь у них нет чемпионства.

У нас были ещё Майкл Купер, я, Курт Рэмбис и многие другие. Это была очень глубокая команда по составу», — заявил Скотт в подкасте All Facts No Brakes.

Сейчас читают:
Эксперт сказал, почему Тайрон Лю не занял пост главного тренера «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android