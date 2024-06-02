Экс-игрок и тренер «Лейкерс» Байрон Скотт назвал величайшую команду в истории НБА

Бывший игрок и экс-тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт назвал команду, которую считает величайшей в истории.

«Я думаю, что это «Лейкерс» сезона-1987/1988. Все говорят, что пристрастен. Посмотрите на ту команду. Это не Кевин Дюрант в «Уорриорз» или Леброн в «Майами», все те парни были с драфта. Была только одна сделка, чтобы получить Карима. А так — Мэджик был задрафтован «Лейкерс», Джеймс Уорти тоже и многие другие.

Можно рассмотреть, конечно, «Чикаго», но «Голден Стэйт» 2016 года с 73 победами точно нельзя таковыми считать, ведь у них нет чемпионства.

У нас были ещё Майкл Купер, я, Курт Рэмбис и многие другие. Это была очень глубокая команда по составу», — заявил Скотт в подкасте All Facts No Brakes.