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ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
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ЦСКА не смог завоевать титул, проиграв УНИКСу в 4-м матче. Серия вернётся в Казань

ЦСКА не смог завоевать титул, проиграв УНИКСу в 4-м матче. Серия вернётся в Казань
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Сегодня, 2 июня, в Москве на арене «Мегаспорт» состоялся четвёртый матч финальной серии Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом. В итоге победу одержали гости со счётом 96:80.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 96
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин, Воронцевич

Самым результативным игроком матча стал Ненад Димитриевич, MVP регулярного сезона. На его счету 27 очков и девять результативных передач. Ещё пять его партнёров по команде набрали свыше 10 очков: Вячеслав Зайцев (13), Маркос Найт (12), Андрей Воронцевич (11), Дмитрий Кулагин (11), Луи Лабери (10).

В составе ЦСКА стоит выделить Мело Тримбла, на его счету 16 очков (5 из 13 попаданий с игры). Антон Астапкович со скамейки отметился 14 очками. Таким образом, финальная серия продолжается, УНИКС сократил отставание в счёте — 1-3. Серия возвращается в Казань.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
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