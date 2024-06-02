Защитник ЦСКА Каспер Уэйр: мы просто расслабились, что нельзя делать в серии до 4-х побед

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр высказался после поражения в четвёртом матче финала Единой лиги с УНИКСом (96:80).

«Думаю, они просто играли с большей самоотдачей, чем мы. Они хотели победить больше, чем мы сегодня. Я думаю, мы расслабились, что нельзя делать в серии до четырёх побед. Да, нам просто нужно собраться и сосредоточиться на следующей игре.

Я не думаю, что винить надо давление со стороны. Я думаю, как я уже сказал, мы просто расслабились. Когда ведёшь 3-0, кажется, что мы дома и можем закончить серию здесь. Мы просто слишком сильно расслабились, а они пришли и не сдались. Они хорошая команда. Они были на первом месте в конце чемпионата. Так что да, они не собираются сдаваться. Они будут играть усердно. Но мы всё ещё в отличной позиции сейчас, ведём 3-1, и нам просто нужно закрыть серию на их поле.

Мы будем смотреть завтра моменты из этой игры и будем думать, что мы можем сделать лучше в следующей игре», — сказал Уэйр в беседе с корреспонденткой «Чемпионата» Ариной Ершовой.