Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр: мы просто расслабились, что нельзя делать в серии до 4-х побед

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр: мы просто расслабились, что нельзя делать в серии до 4-х побед
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр высказался после поражения в четвёртом матче финала Единой лиги с УНИКСом (96:80).

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 96
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин, Воронцевич

«Думаю, они просто играли с большей самоотдачей, чем мы. Они хотели победить больше, чем мы сегодня. Я думаю, мы расслабились, что нельзя делать в серии до четырёх побед. Да, нам просто нужно собраться и сосредоточиться на следующей игре.

Я не думаю, что винить надо давление со стороны. Я думаю, как я уже сказал, мы просто расслабились. Когда ведёшь 3-0, кажется, что мы дома и можем закончить серию здесь. Мы просто слишком сильно расслабились, а они пришли и не сдались. Они хорошая команда. Они были на первом месте в конце чемпионата. Так что да, они не собираются сдаваться. Они будут играть усердно. Но мы всё ещё в отличной позиции сейчас, ведём 3-1, и нам просто нужно закрыть серию на их поле.

Мы будем смотреть завтра моменты из этой игры и будем думать, что мы можем сделать лучше в следующей игре», — сказал Уэйр в беседе с корреспонденткой «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Материалы по теме
Финал продолжает жить — УНИКС уверенно переиграл ЦСКА. Летим обратно в Казань!
Финал продолжает жить — УНИКС уверенно переиграл ЦСКА. Летим обратно в Казань!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android