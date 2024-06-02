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Велимир Перасович: вернётся ли Бако? В следующем матче точно нет

Велимир Перасович: вернётся ли Бако? В следующем матче точно нет
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался после победы в четвёртом матче финала Единой лиги с ЦСКА (96:80), а также ответил на вопрос о состоянии травмированного Исмаэля Бако.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 96
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин, Воронцевич

«Первый матч мы вообще почти выиграли. Но нас подвела ошибка. И во втором матче, несмотря на то что ЦСКА владел преимуществом, мы бились. И в третьем матче тоже у нас были шансы. Очень важно, что сегодня некоторые игроки смогли нам помочь и сыграли гораздо лучше, чем ранее. Когда играешь с ЦСКА, сложно рассчитывать на победу без особых стараний. Я рад, что команда отреагировала должным образом.

Вернётся ли Бако? В следующем матче точно нет. Дальше будет видно, мы отслеживаем его состояние каждый день», — заявил Перасович на пресс-конференции.

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