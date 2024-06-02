Велимир Перасович: вернётся ли Бако? В следующем матче точно нет

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался после победы в четвёртом матче финала Единой лиги с ЦСКА (96:80), а также ответил на вопрос о состоянии травмированного Исмаэля Бако.

«Первый матч мы вообще почти выиграли. Но нас подвела ошибка. И во втором матче, несмотря на то что ЦСКА владел преимуществом, мы бились. И в третьем матче тоже у нас были шансы. Очень важно, что сегодня некоторые игроки смогли нам помочь и сыграли гораздо лучше, чем ранее. Когда играешь с ЦСКА, сложно рассчитывать на победу без особых стараний. Я рад, что команда отреагировала должным образом.

Вернётся ли Бако? В следующем матче точно нет. Дальше будет видно, мы отслеживаем его состояние каждый день», — заявил Перасович на пресс-конференции.