Курбанов рассказал, почему ЦСКА не удалось победить УНИКС в четвёртой игре

Форвард ЦСКА Никита Курбанов высказал мнение о том, почему его команде не удалось победить в четвёртой игре с казанским УНИКСом в рамках финальной серии Единой лиги.

«Сложно сказать. Причина, скорее всего, не в том, что мы были расслаблены, а уверены. Как хотите можете называть. Возможно, мы где-то много позволили УНИКСу сделать с самого начала. Это придало им огромную уверенность как в нападении, так и в защите. Что послужило этому? Понятно, что в серии 3-0, конечно, всегда можно сказать, что мы где-то расслабились, ещё что-то. Но мне кажется, что нам надо больше искать причины не в том, что мы расслабились, а в том, где в игре допустили ошибки, проанализировать их», — сказал Курбанов после игры в беседе с журналистами.