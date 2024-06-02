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Курбанов рассказал, почему ЦСКА не удалось победить УНИКС в четвёртой игре

Курбанов рассказал, почему ЦСКА не удалось победить УНИКС в четвёртой игре
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Форвард ЦСКА Никита Курбанов высказал мнение о том, почему его команде не удалось победить в четвёртой игре с казанским УНИКСом в рамках финальной серии Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 96
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин, Воронцевич

«Сложно сказать. Причина, скорее всего, не в том, что мы были расслаблены, а уверены. Как хотите можете называть. Возможно, мы где-то много позволили УНИКСу сделать с самого начала. Это придало им огромную уверенность как в нападении, так и в защите. Что послужило этому? Понятно, что в серии 3-0, конечно, всегда можно сказать, что мы где-то расслабились, ещё что-то. Но мне кажется, что нам надо больше искать причины не в том, что мы расслабились, а в том, где в игре допустили ошибки, проанализировать их», — сказал Курбанов после игры в беседе с журналистами.

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