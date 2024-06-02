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Андреас Пистиолис: мы не были готовы психологически и не следовали плану на игру

Андреас Пистиолис: мы не были готовы психологически и не следовали плану на игру
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о поражении своей команды в четвёртом матче с УНИКСом в рамках финальной серии Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 96
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин, Воронцевич

«Поздравляю УНИКС с победой. Очевидно, они сегодня больше хотели выиграть. Мы не проявили должного уважения к сопернику. Пожалуй, это была самая «мягкая» игра команды с тех пор, как я её возглавил. Мы не были готовы психологически. Перед началом серии я предупреждал, что казанцы будут наказывать за каждую ошибку. И таких ошибок мы сегодня сделали слишком много.

Мы не следовали плану на игру, мы не вносили необходимых корректировок, поскольку играли в обороне в другом стиле, чем в предыдущих матчах. Дело в том, что мы играли не так, как должны были, чтобы достичь наших целей. Кто бы ни способствовал этому, это показывает, насколько плохо мы выступили и как это повлияло на нашу игру», — сказал Андреас после игры в беседе с журналистами.

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