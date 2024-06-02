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Курбанов повис на кольце, Джекири спорил с арбитром. Лучшие фото с матча ЦСКА — УНИКС

2 июня в Москве на арене «Мегаспорт» состоялся четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА уступил казанскому УНИКСу. Игра завершилась со счётом 80:96.

Самым результативным игроком встречи стал Ненад Димитриевич, ранее признанный MVP регулярного сезона. Он заработал 27 очков и сделал девять результативных передач. Ещё пять его партнёров по команде превысили отметку в 10 очков: Вячеслав Зайцев (13), Маркос Найт (12), Андрей Воронцевич (11), Дмитрий Кулагин (11), Луи Лабери (10).

В составе ЦСКА 16 очков набрал Мело Тримбл, 14 очков на счету Антона Астапковича.

Следующий матч финальной серии состоится в Казани, на данный момент ЦСКА ведёт со счётом 3-1.

Лучшие фото с матча ЦСКА — УНИКС — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.