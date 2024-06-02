Дмитрий Кулагин рассказал, что повлияло на мотивацию команды в четвёртом матче с ЦСКА

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин высказался о победе в четвёртой игре с московским клубом ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Да, не позволить ЦСКА победить в Казани, безусловно, добавило мотивации команде. Все мы здесь собрались для того, чтобы побеждать. Мы работали с августа, оба коллектива. Усердно, долго, была проделана непростая работа для того, чтобы быть здесь и побеждать в конце концов. Я очень рад, что мы сегодня выиграли.

Большое количество специалистов и людей говорило о том, что УНИКС сдался, что сегодня с большой вероятностью победят армейцы.

Но видите, всё самое главное и важное происходит на площадке. Баскетбол — это игра ошибок, в конце концов, но сегодня мы были успешны», — сказал Кулагин после игры в беседе с журналистами.