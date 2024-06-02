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Дмитрий Кулагин рассказал, что повлияло на мотивацию команды в четвёртом матче с ЦСКА

Дмитрий Кулагин рассказал, что повлияло на мотивацию команды в четвёртом матче с ЦСКА
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Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин высказался о победе в четвёртой игре с московским клубом ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 96
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин, Воронцевич

«Да, не позволить ЦСКА победить в Казани, безусловно, добавило мотивации команде. Все мы здесь собрались для того, чтобы побеждать. Мы работали с августа, оба коллектива. Усердно, долго, была проделана непростая работа для того, чтобы быть здесь и побеждать в конце концов. Я очень рад, что мы сегодня выиграли.

Большое количество специалистов и людей говорило о том, что УНИКС сдался, что сегодня с большой вероятностью победят армейцы.

Но видите, всё самое главное и важное происходит на площадке. Баскетбол — это игра ошибок, в конце концов, но сегодня мы были успешны», — сказал Кулагин после игры в беседе с журналистами.

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