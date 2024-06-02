Леброн Джеймс рассказал о своём процессе восстановления

Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём процессе восстановления в период межсезонья.

«Я не отношусь легкомысленно к своему процессу восстановления. Вам следует относиться к своему телу так, как вы относитесь к своей первой машине, которую купили. Только что вернулся с тренировки и занялся восстановлением своих мышц», — написал в своих социальных сетях Джеймс.

Напомним, в последний раз Леброн выходил на площадку 30 апреля. Тогда «Лейкерс» проводили пятую игру с «Денвер Наггетс» в рамках первого раунда плей-офф НБА. Игра завершилась со счётом 108:106 в пользу «Наггетс».

Ранее бывший игрок и тренер «Лейкерс» Байрон Скотт назвал величайшую команду в истории НБА.