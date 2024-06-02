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Аналитик сделал категоричное заявление насчёт возможного перехода Леброна в «Филадельфию»

Аналитик сделал категоричное заявление насчёт возможного перехода Леброна в «Филадельфию»
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Бывший игрок «Чикаго Буллз», а ныне аналитик ESPN Джей Уильямс поделился мнением о потенциальном подписании форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Этого никогда не случится. Дэрил Мори будет пытаться подписать к себе в команду Джимми Батлера. На мой взгляд, произойдёт именно это. Леброна никогда не смогут подписать в «Филадельфию», — приводит слова Уильямса портал Sports Illustrated.

Напомним, в последний раз Леброн выходил на площадку 30 апреля. Тогда «Лейкерс» проводили пятую игру с «Денвер Наггетс» в рамках первого раунда плей-офф НБА. Игра завершилась со счётом 108:106 в пользу «Наггетс».

Ранее Леброн Джеймс высказался о своём процессе восстановления в период межсезонья.

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