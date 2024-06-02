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Джо Маззулла дал высокую оценку Джейсону Кидду и «Маверикс»

Джо Маззулла дал высокую оценку Джейсону Кидду и «Маверикс»
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высказался о главном тренере «Даллас Маверикс» Джейсоне Кидде, а также его команде.

«Он прекрасный тренер. «Даллас Маверикс» одна из тех команд, которую мы много изучаем в поздних игровых ситуациях, а также анализируем стратегии, которые они разрабатывают», — приводит слова Джо Маззуллы портал TotalProSports.

Напомним, первая игра между командами «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится 7 июня, в пятницу, на стадионе «Ти Ди Гарден» в Бостоне, США. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.

Ранее Джо Маззулла высказался о восстановлении Кристапса Порзингиса после травмы.

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