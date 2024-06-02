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Аналитик: Тейтум не способен психологически и физически доминировать над соперником

Аналитик: Тейтум не способен психологически и физически доминировать над соперником
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Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тимпф высказался о качествах форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

«На мой взгляд, Джейсон Тейтум не способен сделать то, что сотворил Лука Дончич в пятом матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Тейтум не способен психологически и физически доминировать над соперником, а также заставлять его терять уверенность в себе по ходу игры. Не думаю, что он может делать это, в отличие от других игроков лиги», — приводит слова Тимпфа портал Sportskeeda.

Напомним, первая игра между командами «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится 7 июня, в пятницу, на стадионе «Ти Ди Гарден» в Бостоне, США. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.

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