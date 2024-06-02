Бриттни Грайнер ответила, хочет ли она, чтобы её сын стал баскетболистом

Известная баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала, что желает, чтобы её будущий сын также стал профессиональным баскетболистом.

«Да, конечно же. Мой сын станет спортсменом», — приводит слова Грайнер портал TMZ.

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре 2022 года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

С 2023 года Бриттни Грайнер выступает за команду «Финикс Меркури» в Западной конференции женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Грайнер играет на позиции центрового.

Ранее Бриттни Грайнер появилась на обложке популярного американского журнала.