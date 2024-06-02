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Бриттни Грайнер ответила, хочет ли она, чтобы её сын стал баскетболистом

Бриттни Грайнер ответила, хочет ли она, чтобы её сын стал баскетболистом
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Известная баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала, что желает, чтобы её будущий сын также стал профессиональным баскетболистом.

«Да, конечно же. Мой сын станет спортсменом», — приводит слова Грайнер портал TMZ.

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре 2022 года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

С 2023 года Бриттни Грайнер выступает за команду «Финикс Меркури» в Западной конференции женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Грайнер играет на позиции центрового.

Ранее Бриттни Грайнер появилась на обложке популярного американского журнала.

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