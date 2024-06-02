Джанан Муса: такие трёхочковые, которые забрасывает Льюль, я видел лишь у Стефа Карри

Форвард «Реала» Джанан Муса заявил, что его товарищ по команде испанский разыгрывающий Серхио Льюль забрасывает трёхочковые броски так же, как и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

«Такие трёхочковые, которые забрасывает Серхио, я видел лишь у Стефа Карри», — приводит слова Джанана портал Eurohoops.

Об этом Джанан сказал после того, как в матче с «Барселоной», который состоялся сегодня, 2 июня, Льюль реализовал четыре трёхочковых броска.

Напомним, в последнем матче в рамках Евролиги, который состоялся 26 мая, «Реал» сразился с греческим «Панатинаикосом» за звание чемпиона лиги. Игра завершилась победой греков со счётом 95:80. В этой игре Муса набрал 15 очков, сделал пять подборов, четыре передачи, а также один перехват.

Ранее Джанан Муса назвал двух экс-баскетболистов Евролиги, игрой которых в НБА он удивлён.