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В женской НБА отреагировали на грубую игру против Кларк во время матча

В женской НБА отреагировали на грубую игру против Кларк во время матча
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Руководство женской Национальной баскетбольной ассоциации приняло решение о том, чтобы повысить уровень фола защитника «Чикаго Скай» Кеннеди Картер до фола первой степени. Об этом сообщает журналистка Хлоя Питерсон в своих социальных сетях.

Во время матча между «Индианой Фивер» и «Чикаго Скай» Картер грубо толкнула разыгрывающую «Индианы» Кейтлин Кларк. За это ей был присуждён обычный персональный фол. Однако позже после детального изучения инцидента было объявлено, что фол Картер будет переквалифицирован в фол первой степени.

Напомним, Кейтлин Кларк является рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

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