Джон Салли сказал, кто был лучше на пике — Леброн Джеймс или Ларри Бёрд

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли сказал, кто, по его мнению, был лучше на пике — тяжёлый форвард и лидер команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс или легендарный игрок «Бостон Селтикс» Ларри Бёрд.

«Ларри Бёрд. Вы помните его? Мне до сих пор снятся кошмары», — приводит слова Джона Салли портал Fadeaway World.

Ларри Бёрд является трёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Трижды он признавался самым ценным игроком и три раза получал награду MVP финала. 12 раз принимал участие в Матчах всех звёзд НБА.

Ранее бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказал мнение, что словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич превосходит Ларри Бёрда.