Лайвли — о травме шеи: если меня ударят по голове ещё 3-4 раза, мне будет всё равно

Центровой и новичок «Даллас Маверикс» Дерек Лайвли рассказал о своём состоянии после того, как получил в пятой игре с «Миннесотой Тимебрвулвз» травму шеи.

«Как я себя чувствую? Великолепно. Если меня ещё 3-4 раза ударят по голове, мне будет всё равно. Я встану и буду вести себя так, как будто ничего не произошло», — приводит слова Лайвли ESPN.

Напомним, «Даллас» в пятом матче победил «Миннесоту» со счётом 124:103, благодаря чему вышел в финал НБА. В финальной серии «Маверикс» сыграют с «Бостон Селтикс».

Первая игра между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» состоится 7 июня, в пятницу. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прокомментировал предстоящую серию матчей с «Маверикс».