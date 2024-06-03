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Трэйси Макгрэди объяснил, почему не включает Стефена Карри в топ-10 игроков НБА

Трэйси Макгрэди объяснил, почему не включает Стефена Карри в топ-10 игроков НБА
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Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Он ещё не вошёл в мой топ-10. На мой взгляд, если один из твоих товарищей по команде отсутствует и ты не можешь выйти в плей-офф, я не могу включить тебя в топ-5 или топ-10», — сказал Макгрэди у себя в социальных сетях.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 26,4 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 5,1 передачи.

Ранее фанаты массово выразили недовольство словами трёхкратного участника Матча всех звёзд Гилберта Аренаса о Стефене. Напомним, Аренас заявил, что Карри не является талантом поколения.

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