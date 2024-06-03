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Игрок женской НБА — о Кейтлин Кларк: помимо трёхочковых, что она ещё умеет?

Игрок женской НБА — о Кейтлин Кларк: помимо трёхочковых, что она ещё умеет?
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Защитница «Чикаго Скай» Кеннеди Картер высказалась о разыгрывающей «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк.

«Помимо трёхочковых бросков, что она ещё умеет?» — написала Картер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в недавнем матче женской НБА Картер грубо толкнула Кларк, за это ей был присуждён обычный персональный фол. Однако позже после детального изучения инцидента руководство женской Национальной баскетбольной ассоциации объявило, что фол Кеннеди будет переквалифицирован в фол первой степени.

Кларк является рекордсменкой NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

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