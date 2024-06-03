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Тренер «Зенита» Паскуаль — главный претендент на пост в «Барселоне»

Тренер «Зенита» Паскуаль — главный претендент на пост в «Барселоне»
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Испанский специалист Хавьер Паскуаль является основным претендентом на пост главного тренера «Барселоны». Об этом информирует Mundo Deportivo. В настоящий момент Паскуаль возглавляет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Главным тренером «Барселоны» сейчас является Роджер Гримау. По сведениям источника, руководство каталонцев осталось недовольно поражением клуба в полуфинальной серии с мадридским «Реалом» (0-3) в чемпионате страны и будет искать замену специалисту. Сообщается, что, помимо Паскуаля, «Барселона» рассматривает кандидатуры Яки Лаковича и Серджо Скариоло.

«Зенит» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ по руководством Паскуаля стал бронзовым призёром. В матче за третье место команда победила «Локомотив-Кубань».

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