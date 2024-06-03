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Эксперт ответил, кого из игроков НБА считает баскетбольным Месси

Эксперт ответил, кого из игроков НБА считает баскетбольным Месси
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Известный эксперт и инсайдер Брайан Уиндхорст поделился мнением о разыгрывающем клуба НБА «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

«Дончич напоминает мне Лео Месси, хотя вы можете подумать, что это безумие. Однако он вырос, боготворив Месси. Он вырос, боготворив футболистов. Он не рос с мечтой стать Майклом Джорданом. Он вырос, мечтав стать Лео Месси, и именно так он подходит к баскетбольным матчам», — сказал Уиндхорст на канале ESPN в YouTube.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА Дончич вместе с «Далласом» пробился в финал лиги. В решающей серии игроки «Маверикс» встретятся с клубом «Бостон Селтикс». Первый матч финальной серии состоится 7 июня и начнётся в 3:30 мск.

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Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе:

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