Сергей Зоткин заключил новый контракт с «Нижним Новгородом»

20-летний защитник Сергей Зоткин подписал новый контракт с клубом «Нижний Новгород». Об этом информирует пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Сергей пришёл в команду почти год назад и сразу стал любимчиком болельщиков клуба. Желаем молодому игроку больше результативных и ярких моментов в составе «Пари НН»!» — говорится в сообщении нижегородской команды.

Напомним, «Нижний Новгород» завершил минувший сезон Единой лиги ВТБ на шестом месте в группе Б в рамках второго этапа регулярного чемпионата. Ранее нижегородцы объявили о подписании контракта с 32-летним черногорским тяжёлым форвардом (2,03 м, 100 кг) Неманьей Джуришичем.

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