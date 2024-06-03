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Названа позиция Паскуаля по готовности сократить зарплату ради перехода в «Барселону»

Названа позиция Паскуаля по готовности сократить зарплату ради перехода в «Барселону»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль не готов пойти на большую просадку в зарплате ради перехода в «Барселону». Об этом информирует Mundo Deportivo. По сведениям издания, Паскуаль является основным претендентом на то, чтобы возглавить каталонский клуб. Однако финансовый вопрос может стать главным препятствием для возвращения Хавьера в «Барселону».

Паскуаль возглавлял «Барселону» с 2008 по 2016 год. За это время команда четырежды становилась чемпионом Испании. Позже специалист перебрался в греческий «Панатинаикос», который тренировал до 2018 года. В 2020-м Паскуаль стал наставником команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ по руководством Паскуаля стал бронзовым призёром.

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