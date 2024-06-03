Крёстная сестра Стефена Карри повторила достижение Грайнер 11-летней давности в WNBA

Кэмерон Бринк, крёстная сестра разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, повторила достижение прославленной баскетболистки Бриттни Грайнер. Как информирует статистический сервис StatMamba, Бринк стала первым игроком после Грайнер, которая совершила 20 блок-шотов в карьере быстрее всего после Грайнер с 2013 года.

Кэмерон выступает в женской НБА за «Лос-Анджелес Спаркс». Она была выбрана под вторым пиком на драфте 2024 года. В нынешнем сезоне в среднем за матч Бринк набирает 8,8 очка, совершает 5,4 подбора, отдаёт 2,1 передачи и ставит 2,6 блок-шота.

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