Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крёстная сестра Стефена Карри повторила достижение Грайнер 11-летней давности в WNBA

Крёстная сестра Стефена Карри повторила достижение Грайнер 11-летней давности в WNBA
Комментарии

Кэмерон Бринк, крёстная сестра разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, повторила достижение прославленной баскетболистки Бриттни Грайнер. Как информирует статистический сервис StatMamba, Бринк стала первым игроком после Грайнер, которая совершила 20 блок-шотов в карьере быстрее всего после Грайнер с 2013 года.

Кэмерон выступает в женской НБА за «Лос-Анджелес Спаркс». Она была выбрана под вторым пиком на драфте 2024 года. В нынешнем сезоне в среднем за матч Бринк набирает 8,8 очка, совершает 5,4 подбора, отдаёт 2,1 передачи и ставит 2,6 блок-шота.

Недавно защитница «Чикаго Скай» Кеннеди Картер высказалась о разыгрывающей «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк.

Материалы по теме
Игрок женской НБА — о Кейтлин Кларк: помимо трёхочковых, что она ещё умеет?

Фанаты реагируют на драфт Кэйтлин Кларк в WNBA:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android