Гомельский объяснил поражение ЦСКА в четвёртой игре финала Единой лиги с УНИКСом

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом. Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу казанцев со счётом 96:80. Счёт в серии после четырёх игр 3-1 в пользу красно-синих.

«Этот матч закончился самым большим разрывом в счёте. Причём только в одном моменте во второй четверти армейцы вышли вперёд, но буквально на одно или два очка, а потом вновь вступили в роль догоняющих.

Если честно, то я чего-то подобного ожидал. Я не ожидал, что армейцы проиграют так безнадёжно. Совершенно какие-то ужасающие по качеству игры форварда Астапкович и М'Бай. Очень незаметными на площадке оказались центровые ЦСКА. И, конечно, не хватило точно попаданий Каспера Уэйра, который набрал всего четыре очка. Не хватило агрессивности именно в нападении от остальных полевых игроков ЦСКА. В общем, заслуженная победа УНИКСа», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.