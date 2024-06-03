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Гомельский объяснил поражение ЦСКА в четвёртой игре финала Единой лиги с УНИКСом

Гомельский объяснил поражение ЦСКА в четвёртой игре финала Единой лиги с УНИКСом
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом. Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу казанцев со счётом 96:80. Счёт в серии после четырёх игр 3-1 в пользу красно-синих.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 96
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин, Воронцевич

«Этот матч закончился самым большим разрывом в счёте. Причём только в одном моменте во второй четверти армейцы вышли вперёд, но буквально на одно или два очка, а потом вновь вступили в роль догоняющих.

Если честно, то я чего-то подобного ожидал. Я не ожидал, что армейцы проиграют так безнадёжно. Совершенно какие-то ужасающие по качеству игры форварда Астапкович и М'Бай. Очень незаметными на площадке оказались центровые ЦСКА. И, конечно, не хватило точно попаданий Каспера Уэйра, который набрал всего четыре очка. Не хватило агрессивности именно в нападении от остальных полевых игроков ЦСКА. В общем, заслуженная победа УНИКСа», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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