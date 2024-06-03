«На многие годы вперёд». Андрей Кириленко назвал будущего лучшего игрока НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что 20-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма будет главной звездой в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лейкерс»? Я бы про другие команды говорил. Есть две команды, которые мне очень симпатичны, и я думаю, что у них великолепное будущее. Это не «Лейкерс». Кого я имею в виду? «Оклахома», которая великолепно провела и сезон, и плей-офф, и имеет великолепный потенциал в будущем с количеством своих пиков. И, конечно, «Сан-Антонио», потому что я думаю, что Вембаньяма будет просто номер один в этой лиге на многие годы вперёд», — сказал Кириленко.

Виктор Вембаньяма безжалостно обыгрывает детей: