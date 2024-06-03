Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«На многие годы вперёд». Андрей Кириленко назвал будущего лучшего игрока НБА

«На многие годы вперёд». Андрей Кириленко назвал будущего лучшего игрока НБА
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что 20-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма будет главной звездой в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лейкерс»? Я бы про другие команды говорил. Есть две команды, которые мне очень симпатичны, и я думаю, что у них великолепное будущее. Это не «Лейкерс». Кого я имею в виду? «Оклахома», которая великолепно провела и сезон, и плей-офф, и имеет великолепный потенциал в будущем с количеством своих пиков. И, конечно, «Сан-Антонио», потому что я думаю, что Вембаньяма будет просто номер один в этой лиге на многие годы вперёд», — сказал Кириленко.

Материалы по теме
В 20 лет — больше $ 100 млн от Nike. Когда Вембаньяма станет миллиардером?
В 20 лет — больше $ 100 млн от Nike. Когда Вембаньяма станет миллиардером?

Виктор Вембаньяма безжалостно обыгрывает детей:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android