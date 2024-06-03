Андрей Кириленко высказал мнение о Бронни Джеймсе

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о Бронни Джеймсе, сыне лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Ты знаешь, мне очень жаль его. С одной стороны, потому что на нём сейчас колоссальная ответственность, давление. Его не судят по нему, его судят по его отцу. И это ужасно в том плане, что он хороший игрок, но он не Леброн Джеймс, а его судят по Леброну Джеймсу. И это очень страшно, с одной стороны. А с другой стороны, мне хочется ему поклониться. Он преодолевает большое давление и справляется с ним. Делает всё возможное, чтобы показать свой уровень баскетбола. Он действительно хороший игрок. Он нормальный ролевой игрок для команды – пока, на сегодняшний день, но на него смотрят как на звезду. Так не должно быть. Его немножко оценивают неправильно, на мой взгляд. И то внимание, которое ему уделяется, конечно, несоразмерно с тем баскетболом, в который он играет. Но я очень рад, что он как бы закрылся. Уверен, что Леброн ему в этом плане помогает. Убеждён, что он будет играть и ему дадут шанс. Как он будет играть, конечно, пока не могу сказать. Вряд ли, конечно, он будет Леброном Джеймсом, но шанс быть хорошим игроком, ролевым игроком у него есть», — сказал Кириленко.

Бронни Джеймс провёл занятие на тренировочной базе «Лейкерс»: