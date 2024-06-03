Мэджик Джонсон на примере «Лейкерс» предупредил «Бостон» перед финалом НБА с «Далласом»

Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», член Зала славы баскетбола Мэджик Джонсон поделился мнением о предстоящем финале НБА, где сыграют «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».

«Селтикс» считаются фаворитами на победу в финальной серии, но я уже видел, как самая талантливая команда проигрывала раньше. Помните финал 2004 года между «Лейкерс» и «Пистонс»? Чонси Биллапс, Ричард Хэмилтон и Бен Уоллес расстроили мои «Лейкерс», в которых играли четыре члена Зала славы: Коби Брайант, Шак, Гэри Пэйтон и Карл Мэлоун. За них даже играл Хорас Грант!» У «Маверикс» определённо есть возможность выиграть чемпионат, поскольку у них сейчас очень сыгранная команда, которая действует очень уверенно! Но у Луки и Кайри больше не будет возможности отдыхать в защите, как это было в серии с «Тимбервулвз», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

У Дончича забрали пиво после выхода «Далласа» в финал НБА: