Кириленко сравнил Луку Дончича и Энтони Эдвардса

Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сравнил лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» Энтони Эдвардса и Луку Дончича.

«Мне кажется, что если он [Лука] будет чуть меньше пончиком, то он будет лучшим лицом баскетбола. Он не форсирует игру, это очень круто и очень [большая] редкость.

Например, вот даже взять Энтони Эдвардса, который сейчас как некие весы, он очень часто форсирует игру, очень часто принимает незрелые решения, хотя талант сумасшедший. А Лука как раз принимает толковые решения вовремя, где-то рискнул, понял, что рискнул неправильно, сделал паузу на следующей атаке. Наконец-то вот в этом году я увидел, что он руководит своей защитой, чего не было, например, в прошлом году.

Он разговаривает, игроков там гоняет. Сам, например, где-то не успевает, но он там успевает сказать своему товарищу, который там более атлетичный: беги туда, давай здесь, и сам там лишний раз не прыгает, с рукой выходит. То есть это маленькие моменты, которые очень сильно [влияют], как бы ты их подмечаешь. И я считаю, что он очень вырос и стал более зрелым, но есть куда расти», — сказал Кириленко.

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе: