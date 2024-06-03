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Эван Тёрнер: забудьте всё, что наделал Кайри Ирвинг в прошлом, насладитесь финалом

Эван Тёрнер: забудьте всё, что наделал Кайри Ирвинг в прошлом, насладитесь финалом
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Экс-игрок НБА Эван Тёрнер высказался о выступлении разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга в нынешнем сезоне. Напомним, защитник помог техасской команде выйти в финал НБА.

«Для «Далласа» было важно, чтобы Кайри выступил великолепно, и у него это получилось. Он играет так, будто сейчас 2015 год!

Мне не нравится, что теперь все резко стали фанатами Ирвинга. Но я его уважаю. Мне говорили, что к некоторым играм он готовится, как Коби Брайант.

Я бы хотел, чтобы всем понравился финал. Забудьте всё, что наделал Кайри Ирвинг в прошлом, насладитесь финалом. Вы увидите противостояние двух звёздных дуэтов, где все здоровы и получили отдых в две недели», — заявил Тёрнер на шоу Point Forward.

«Даллас» в финале столкнётся с «Бостон Селтикс».

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