«Я не верю в Ирвинга». Кириленко высказался о «Далласе» перед финалом НБА

Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в негативном ключе высказался о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинге.

«Я честно не верю в Ирвинга, опять же, он классный игрок, он умеет давать хорошие серии, но я не вижу, что он может повести за собой команду, то есть он играет маленькими сериями, когда вот ну что-то начало получаться, если у него не получается, он выключился.

То есть пока я не увидел от него, даже вот не в этом плей-офф, не в сезоне, я не увидел от него включения, когда вот он может переламывать моменты и как-то приносить своей команде победу. К сожалению или к счастью, номер один в этой команде Лука, и он главный ведущий этой команды.

И если Лука, когда ведёт игру, он не зацикливается в нападении, на своём броске, на своём проходе, всё-таки он вовлекает всю команду. Кайри, к сожалению, играет один. И также он не вовлекает своих товарищей, то есть он при всех своих там навыках крутых, обыгрыша, дриблинга, он обыгрывает, создаёт момент, но он сам его пытается решить.

И это играет, на мой взгляд, губительную роль, потому что у него огромное количество моментов, когда он классно обыграл, ну скинь, уже всё, ну стоят три человека, которые на «трёшке» уже готовые заряжать, он там пытается сложный бросок сделать, мажет, падает, сразу же контратака. Лука в этом моменте делает то же самое, отдаёт на «трёшку», и там огромное количество ребят-снайперов, которые, ну, показали и в этой серии, и в прошлой серии, и в сезоне, что они могут забивать, и забивают эти броски», — сказал Кириленко.