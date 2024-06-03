Гилберт Аренас: «Филадельфии» нужен Джимми Батлер

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался по поводу возможного перехода форварда «Майами Хит» Джимми Батлера в «Филадельфию Сиксерс». Напомним, появились слухи, что «Майами» планирует отказаться от своего лидера нынешним летом.

«Кто вообще переходил свободным агентом в «Филадельфию»? Им нужен только один парень, и это Джимми Батлер. Он не хотел тогда уходить из «Сиксерс», его не стали продлевать из-за тренера», — заявил Аренас на шоу Gil's Arena.

Батлер играл за «Сиксерс» в сезоне-2018/2019, присоединившись к команде по ходу сезона. Вместе с командой он смог пройти в полуфинал конференции, где уступил «Торонто Рэпторс» в семи матчах. В итоге канадский коллектив стал чемпионом того розыгрыша НБА.

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