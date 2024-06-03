Андрей Кириленко назвал игроков, которые являются творцами успеха «Бостона»

Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о главных героях «Бостон Селтикс» в нынешнем сезоне.

«Деррик Уайт проводит, наверное, сезон жизни, я даже его поставил бы поинтереснее, чем Джейлен Браун, в последней серии или даже во всём сезоне. Опять же, не с точки зрения крутости своей, а с точки зрения полезности для команды, потому что Деррик Уайт сейчас выполняет настолько важную роль в команде, что он как раз это связующее звено, а не Браун или даже Тейтум.

Тейтум и Браун – классные игроки, крутые, которые набирают очки, делают результат, но именно Деррик — звено связующее, которое и в защите, и в нападении важно. В нападении даёт свои там необходимые очки, в защите цементирует. Посмотри, у него там последняя игра, четыре перехвата, четыре блок-шота, четыре передачи, подбора, то есть он везде. И травма Порзингиса, который также ключевой игрок, сразу же открыла нам Эла Хорфорда, который абсолютно суперполезным игроком стал для этой команды.

И не забываем того же там Джру Холидэя. В этом плане у «Бостона», конечно, на мой взгляд, огромное преимущество перед «Далласом будет, потому что у них каждая позиция укомплектована игроком, который либо в топе, либо близко к топу, именно на той позиции, на которой играет», — заявил Кириленко.

Тренер «Бостона» Маззулла защищается против Порзингиса: