Алонзо Моурнинг перенёс успешную операцию, избавившую его от рака

Член Зала славы баскетбола Алонзо Моурнинг перенёс успешную операцию по удалению простаты после того, как у него был диагностирован рак, сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Дополнительное обследование показало, что рак не распространился за пределы простаты, и операция, проведённая в середине марта, избавила его от рака.

«Меня пугает в этой болезни то, что так много мужчин ходят и чувствуют себя прекрасно, а рак в них есть, и они об этом не знают. Единственный способ узнать об этом — сдать анализ крови. В США живут 3,3 миллиона мужчин с раком простаты, и многие даже не подозревают об этом. Я был одним из таких парней.

Жизнь у меня была прекрасной и удивительной, но, если бы я проигнорировал обследование и пустил дело на самотёк, рак распространился бы по моему телу. К сожалению, мы мужчины, мы не любим ходить к врачу, но это единственный способ узнать, что происходит в нашем организме. Рак простаты и даже толстой кишки — это тихие убийцы, и многие мужчины не узнают о них, пока не станет слишком поздно.

Мы живём в мире, где среди мужчин существует табу на разговоры о проблемах со здоровьем. Если бы я не проходил плановые обследования, меня бы, наверное, не было здесь, чтобы говорить об этом. Я хочу, чтобы мужчины были активны в вопросах своего здоровья», — приводит слова Моурнинга ESPN.

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