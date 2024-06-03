Стала известна цена самых дешёвых билетов на финал НБА

Сервисы по продаже билетов на мероприятия опубликовали цены на матчи финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Цены на самые дешёвые билеты варьируются между $ 793 и $ 857.

Самые дешёвые билеты на матчи финала НБА в разных приложениях:

TickPick: $ 793;

SeatGeek: $ 831;

Ticketmaster: $ 826;

StubHub: $ 857;

VividSeats: $ 801.

Напомним, средняя цена билетов на вторичном рынке составляет $ 4150. Согласно источнику, данная цена билетов на финал НБА является самой высокой в истории НБА. Второе место по этому показателю занимает стоимость билетов на финальную серию 2019 года между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс».

Тогда средняя цена составляла $ 3899. Серия между «Голден Стэйт» и «Бостон Селтикс» 2022 года находится на третьем месте со средней стоимостью билетов в $ 3241. Напомним, первая игра финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» состоится в пятницу, 7 июня.