Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стала известна цена самых дешёвых билетов на финал НБА

Стала известна цена самых дешёвых билетов на финал НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Сервисы по продаже билетов на мероприятия опубликовали цены на матчи финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Цены на самые дешёвые билеты варьируются между $ 793 и $ 857.

Самые дешёвые билеты на матчи финала НБА в разных приложениях:

TickPick: $ 793;
SeatGeek: $ 831;
Ticketmaster: $ 826;
StubHub: $ 857;
VividSeats: $ 801.

Напомним, средняя цена билетов на вторичном рынке составляет $ 4150. Согласно источнику, данная цена билетов на финал НБА является самой высокой в истории НБА. Второе место по этому показателю занимает стоимость билетов на финальную серию 2019 года между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс».

Тогда средняя цена составляла $ 3899. Серия между «Голден Стэйт» и «Бостон Селтикс» 2022 года находится на третьем месте со средней стоимостью билетов в $ 3241. Напомним, первая игра финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» состоится в пятницу, 7 июня.

Материалы по теме
«Я не верю в Ирвинга». Кириленко высказался о «Далласе» перед финалом НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android