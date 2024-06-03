Джейсон Кидд объяснил, в чём секрет успеха Луки Дончича

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд объяснил, почему разыгрывающему его команды Луки Дончичу удаётся так хорошо выступать в самых важных матчах.

«Хороший вопрос. Думаю, нужно заглянуть назад и вспомнить его игру за «Реал» Мадрид. Он был в самых важных матчах, начиная с 15-16 лет. Помню, как он играл за «Реал» в предсезонном матче против Рассела Уэстбрука и хорошо против него выступил. Это необычно, что он выступал на таком уровне, будучи тинейджером.

Он великолепно адаптировался в НБА. Далеко не у всех есть такой опыт, как у него. Болельщики любят его. Он особенный игрок, один из лучших в мире. Он обожает вызовы и любит соревноваться», — заявил Кидд на пресс-конференции.

Напомним, «Далласу» предстоит столкнуться в финале НБА с «Бостон Селтикс».

У Дончича забрали пиво после выхода «Далласа» в финал НБА: