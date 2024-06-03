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Журналист Барнард: в нынешнем драфте есть пример непотизма похуже, чем Бронни Джеймс

Журналист Барнард: в нынешнем драфте есть пример непотизма похуже, чем Бронни Джеймс
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Журналист Шон Барнард высказался по поводу игрока с ближайшего драфта НБА, которого он считает более ярким примером непотизма, чем Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Передаём привет Джей Зи Захеру, который будет выбран на ближайшем драфте. В нынешнем сезоне он набирал в среднем 0,7 очка с точностью в 12% с игры. По невероятному совпадению его дядя является владельцем «Детройт Пистонс» (смеётся). Так что Бронни далеко не худший пример непотизма в нынешнем драфте», — заявил Барнард на подкасте Pick Swap Media.

Бронни Джеймс заявился на драфт нынешнего года. Различные инсайдеры сообщают, что «Лейкерс» постараются выбрать его, используя собственный пик или с помощью обмена с другой командой.

Бронни Джеймс провёл занятие на тренировочной базе «Лейкерс»:

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