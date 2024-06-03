«Хватит толкать тупые нарративы». Аренас высказался о сравнении Брауна и Тейтума

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался о мнении, что форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун перехватил роль первой опции в нападении у своего партнёра по команде Джейсона Тейтума после выигрыша MVP финала Восточной конференции НБА.

«На Тейтуме постоянно сдваиваются, на Джейлене нет. Ты выглядишь, как первая опция, когда на тебе сдваиваются. А Браун выглядит хорошо, потому что играет один на один.

Поздравляем, Джейлена. А давай посмотрим, как ты будешь играть, когда на тебе будут постоянно сдваиваться. Ты не будет набирать 30 очков, 10 подборов и шесть ассистов в таком случае. Ты не можешь называться первой опцией, если не получаешь отношение оппонента к тебе, как к первой опции. Хватит толкать тупые нарративы», — заявил Аренас на шоу Gil`s Arena.

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