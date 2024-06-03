Источник: Словения может натурализовать финалиста НБА и партнёра Дончича из «Далласа»

Центровой «Даллас Маверикс» Дэниел Гэффорд может быть натурализован сборной Словении. Балканская национальная команда не успеет завершить процесс к Олимпиаде, но переход возможен уже в этом году, сообщает инсайдер Марк Штейн.

Гэффорд является партнёром по команде словенца Луки Дончича. Оба баскетболиста примут участие в финальной серии НБА, где столкнутся с «Бостон Селтикс». Бигмен был приобретён «Далласом» в феврале нынешнего года через обмен с «Вашингтон Уизардс».

В нынешнем постсезоне Дэниел набирает в среднем 9,2 очка, 5,9 подбора и 1,8 блок-шота, проводя на паркете 22 минуты.

В ближайшее время Словения примет участие в квалификационном турнире на Олимпиаду в Париже. Турнир пройдёт в Греции. Сообщается, что основным центровым команды будет игрок «Маккаби» Джош Небо.

Игроки «Далласа» отрабатывают броски необычным методом: