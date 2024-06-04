Кендрик Перкинс обратился к болельщикам «Бостона» по поводу Кайри Ирвинга

Чемпион НБА 2008 года, а ныне спортивный обозреватель ESPN, Кендрик Перкинс обратился к болельщикам «Бостон Селтикс» в преддверии финальной серии НБА, в которой «кельты» сойдутся с «Даллас Маверикс», где играет бывший разыгрывающий команды Кайри Ирвинг, со скандалом ушедший из организации в 2019 году.

«Оставьте Кайри Ирвинга в покое, не вам против него предстоит защищаться на паркете. Прямо сейчас Кай в отличной форме. В «Далласе» нет ситуации, где есть Бэтмен и Робин, там Бэтмен и Супермен. Два этих парня являются лидерами команды.

Помню, когда я играл за «Пеликанс», у нас был матч с «Кливлендом», когда там играл Леброн. Кто-то из болельщиков кричал что-то оскорбительное в сторону Кайри, в итоге наш тренер обернулся к фанату и призвал его заткнуться, чтобы он не пытался провоцировать Ирвинга, ведь из-за этого он будет играть только лучше. Так что ещё раз, фанаты «Бостона», не вам против него защищаться», — заявил Перкинс на шоу NBA Today.

Толпа болельщиков встретила Кайри Ирвинга в Китае: